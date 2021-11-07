«Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре: знакомимся с участницами из социального стоматологического центра «Классика»

«Комсомолка» расскажет читателям о «леди в белых халатах» социального стоматологического центра «Классика».

«Комсомольская правда в Коми» продолжает знакомить жителей региона с прекрасными героинями фотоконкурса «Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре. В конкурсе принимают участие 14 невозможно прекрасных сотрудниц пяти медицинских организаций столицы Коми. Сегодня «Комсомолка-Коми» расскажет читателям о «леди в белых халатах» из социального стоматологического центра «Классика». Встречаем!

Яна Коданева

Яна Коданева работает в медицине более 8 лет, в социальном стоматологическом центре «Классика» — больше года. Яна — врач стоматолог общей практики. Окончила Ижевскую госмедакадемию. «Врач — это благородная профессия, — считает наша участница. — И я всегда хотела помогать людям».

Яна Коданева.

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, инициативность, неравнодушное отношение к избранному делу наш ангел в белом халате удостоен благодарности главы МО ГО «Сыктывкар». Девушка увлекается спортом и мечтает о большой семье.

Держим кулачки за красавицу Яну, желаем ей исполнения заветных желаний! Отдать свой голос за девушку можно ТУТ.

Анна Кропочева

Руководитель социального стоматологического центра «Классика» Анна Кропочева окончила Сыктывкарский государственный университет им. П. А. Сорокина. Медицинские премудрости наша героиня постигает более трёх лет. Анна Александровна успешно прошла курс Светланы Валле «Сервис. Профессиональная перезагрузка клиники».

Анна Кропочева.

Участница любит читать книги в свободные тёплые вечера и готовить вкусные блюда своим друзьям. А также мечтает много путешествовать.

Проголосовать за прекрасную Анну можно ЗДЕСЬ. И мы желаем нашей участнице достижений и побед!

Алина Барт

Старшая медицинская сестра социального стоматологического центра «Классика» Алина Барт работает здесь более трёх лет. Девушка окончила Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова. «Главная причина того, что я решила стать медработником, — желание помогать людям», — рассказывает наша участница.

Алина Барт.

Леди в белом халате очень любит готовить вкусности своему избраннику и мечтает о том, чтобы люди проживали долгую и счастливую жизнь. И мы с Алиной согласны на тысячу процентов! Желаем нашей участнице успехов во всем! Проголосовать за прекрасную леди можно ТУТ.

Каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в белом халате к долгожданной победе. Голосование продлится до 14 ноября 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и партнёра конкурса — ЮД «Романовъ». Самая-самая распрекрасная «Леди в белом халате-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» в следующем году.

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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