Фотоконкурс «Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре представляет самых обаятельных шатенок

Топим за прекрасных шатенок!

Друзья, на нашем сайте — в самом разгаре фотоконкурс «Леди в белых халатах-2021» в Республике Коми. Вчера мы представили вам участниц — распрекрасных блондинок! Сегодня пришла очередь богинь с неземным очарованием — шатенок. Природная красота и естественность, шарм и обаяние, мягкость и одновременно настойчивость, твердая рука и опытный взгляд, настоящий профессионализм и жизненный опыт, при этом удивительная женственность. Вам выбирать, кто из них самая-самая! Топим за шатенок!

Виктория Чегесова, медицинский центр «Время»

Виктория Чегесова является старшим фельдшером, а также руководителем подразделения медицинского центр «Время». Наша участница обучалась в Сыктывкарском медицинском колледже им. И. П. Морозова. При этом, имея небольшой стаж работы (сейчас — пять лет), очень быстро стала руководителем. И это неспроста.

— Моя бабушка была фармацевтом, поэтому я с самого детства чувствовала себя очень близкой медицине и хотела связать свое будущее с профессией медработника, — рассказывает Виктория.

Виктория Чегесова.

Леди в белом обладает отличными организаторскими способностями, умеет оперативно решать проблемы с максимальной эффективностью. Девушка считает, что любимой работе надо отдаваться полностью, Виктория очень любит своих пациентов и бесконечно радуется, когда они отвечают ей взаимностью.

А мы-то как рады и желаем Виктории удачи во всем! Проголосовать за красивую шатенку можно ЗДЕСЬ.

Ирина Римских, медицинская сестра перевязочной поликлиники ЛПО

Медицинская сестра перевязочной поликлиники лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК» Ирина Римских потребность лечить людей ощутила ещё в детстве, когда играла в доктора с куклами, плюшевыми зайками и мишками.

— Сейчас, погружаясь в работу всё глубже, убеждаюсь в том, что средний медперсонал — это важнейшая часть коллектива, которая позволяет команде действовать как единый организм, — уверена наша героиня.

Ирина Римских.

Сегодня медицинская сестра выполняет манипуляции, связанные с использованием высокотехнологичного оборудования, постоянно повышает свою квалификацию. Но главным, считает леди в белом, как и прежде, остаются качества личности: ответственность, любовь к людям, терпеливое, доброе и чуткое отношение к пациентам. А также желание постоянного самосовершенствования.

— Я полностью с этим согласна и прилагаю все усилия, чтобы гордо нести звание медицинского работника, — говорит Ирина.

Гордимся нашей участницей бесконечно! Отдать свой голос за прекрасную Ирину можно ТУТ.

Наталья Поповцева, Институт движения

Душевный доктор. Именно так отзываются пациенты о враче-неврологе высшей квалификации медицинского центра «Институт движения» Наталье Поповцевой.

– Я выросла в семье педагогов. Папа был учителем труда, бабушка преподавала биологию, мама – химию. Именно этим обстоятельством, видимо, была определена моя любовь к данным предметам. А потому после девятого класса я поступила в медицинский класс, а дальше – в медакадемию, – рассказывает о себе врач.

Больше 10 лет Наталья Сергеевна занимается лечением головных болей, остеохондроза, грыж позвоночника, воспалений тройничного нерва и многих других диагнозов, которые мешают нормальной жизни человека.

Наталья Поповцева.

В своём деле врачу, считает конкурсантка, важно развиваться, иметь возможность получать новые знания и навыки, работать в дружном грамотном коллективе, видеть результат своей работы. Ведь истинное удовлетворение доктор получает от слов пациента: «Мне стало лучше».

– Философию нашего дела чётко отражает цитата Сергея Григорьевича Острового: «В жизни по-разному можно жить. В горе можно. И в радости. Вовремя есть. Вовремя пить. Вовремя делать гадости. А можно и так: на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженною солнце достать и подарить его людям». Солнце для меня – это здоровье пациента, – рассуждает доктор Поповцева.

Мы гордимся Натальей Сергеевной! Проголосовать за очаровательную участницу можно ЗДЕСЬ.

Екатерина Володарская, Институт движения

Екатерина Володарская в школьные годы увлекалась танцами и живописью. Окончив школу (кстати, с золотой медалью) подала документы сразу в несколько вузов, среди которых была медицинская академия. В итоге выбор пал на факультет «Лечебное дело».

– Учиться мне очень нравилось. Часами, а то и ночи на пролёт засиживались в анатомичке. Всегда была жажда знаний. И, конечно, глядя на преподавателей – очень грамотных в своей профессии, любящих людей, мне хотелось быть похожими на них, – отмечает Екатерина Владимировна.

Екатерина Володарская.

Терапевт уверена, что, хотя врачи и работают в рамках стандартов, но важно не быть рутинным доктором, а подходить к пациенту творчески. «Многие из пациентов идут ко мне не за таблеткой, а за сочувствием, поддержкой», – отметила специалист.

В свободное время Екатерина Владимировна занимается художественной гимнастикой на кольце, а также рисует акварелью, гуашью и карандашом.

Держим кулачки за Екатерину Володарскую и призываем читателей голосовать за очаровательную девушку. Это можно сделать ЗДЕСЬ.

Оксана Налетова, клинико-диагностическая лаборатория «МедТест»

Оксана Налетова более 10 лет работает процедурной медсестрой в клинико-диагностической лаборатории «МедТест». Наша участница окончила Сыктывкарский медколледж, долгие годы работала палатной и процедурной сестрой в медучреждениях со взрослыми и детьми.

— Это физически и эмоционально тяжелая работа ежедневно бороться за чью-то жизнь. Но прекрасные врачи, сёстры и другой персонал, отдавая самих себя, самозабвенно борются за жизни маленьких пациентов, — рассказывает героиня.

Оксана Налетова.

Сейчас, работая в лаборатории, Оксана помогает пациентам, посоветовав нужный анализ или направив на консультацию к специалисту. Когда медсестра общается с маленькими пациентами, то всегда разговаривает «о самом главном», обсуждает с детками героев мультфильмов, личные достижения или мечты о будущем.

Дети — наше будущее, держим кулачки за милую и добрую обаятельную Оксану. Отдать свое «сердечко» за девушку можно ЗДЕСЬ.

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в белом халате к долгожданной победе. Голосование продлится до 14 ноября 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и партнёра конкурса — ЮД «Романовъ». Самая-самая распрекрасная «Леди в белом халате-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» в следующем году.

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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Голосуем за самую невероятную и чарующую! (подробности)