Где в Коми будут работать елочные базары: список адресов

Фото: архив КП

Минприроды Коми опубликовало адреса работы елочных базаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Елочные базары откроются в Сыктывкаре, Воркуте, Усинске, Ухте и Корткеросе. Они начнут работать во второй половине декабря. В Минприроды напомнили правила выбора елки. Дерево должно быть стройным, ровным, натурального зелёного цвета с прочными, направленными вверх ветвями. Если хвоя сухая, бледноватая или имеет желтоватый оттенок, это означает, что дерево срубили давно, либо же переморожено. В министерстве советуют размять в руке несколько иголок. Если чувствуется аромат хвои, а на пальцах появилась легкая маслянистость, значит дерево свежесрубленное. Если ветки смолистые, упругие и хорошо гнутся, то дерево срублено недавно. Если ель срублена в мороз, то иголки с нее осыпятся очень быстро. Первые признаки перемороженной ели – ломкие нижние ветви. Если елку чуть-чуть встряхнуть, то с нее не должны сыпаться зеленые иглы. Жителям Коми также не советуют заносить ель с улицы сразу в теплое помещение. От резкого перепада температур она может быстро увянуть. Список адресов, где будут работать елочные базары, опубликован ниже.

Фото: сайт Минприроды Коми

Напомним, Минприроды Коми утвердило стоимость живой ели на Новый год. В этом году праздничная красавица обойдется жителям региона в стоимость 40+. Как отмечают в ведомстве, цена на елку немного поднялась. За ель высотой до одного метра нужно заплатить 40 рублей 23 копейки (в прошлом году - 38,69). Двухметровое дерево обойдется в сумму от 58,04 рублей до 60,35.

Если же хочется выбрать елку самостоятельно и лично ее срубить, то необходимо быть готовым к бюрократическим проволочкам: надо обратиться в лесничество, написать заявление, заключить договор купли-продажи и оплатить по реквизитам. Места рубки новогодних елей определены ведомством.

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