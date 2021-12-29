«Это страшное горе»: в Коми перед Новым годом трагически погибли 8-летняя девочка и бабушка

Фото: УГИБДД МВД по Коми

Накануне в Коми страшная авария унесла жизни маленькой девочки и ее бабушки. Они погибли в результате лобового столкновения на 711 км трассы «Вятка».

Как стало известно, пассажирки иномарки были не пристегнуты ремнями безопасности, поэтому трагического исхода избежать не удалось. А вот оба водителя остались живы, но получили тяжелые травмы. Сейчас 22-летний виновник ДТП за рулем ВАЗ-2110 и 34-летний водитель Volkswagen Polo находятся под наблюдением врачей.

Смерть школьницы и ее бабушки стала настоящим шоком для их семьи. Горе постучалось к ним прямо перед самым светлым праздником - Новым годом. Сотни жителей Коми выражают свои искренние соболезнования близким погибших и желают им сил идти дальше и пережить трагедию.

- Страшное горе в предверии Нового года, не можем поверить, разве можно было у такой светлой, жизнерадостной семьи отнять любимую бабушку с внучкой. Наши искренние соболезнования, Володя, Женечка, держаться вам, - пишет знакомая семьи Дарья.

На момент смерти девочке было всего 8 лет. Ее бабушка умерла в возрасте 63 лет.

Добавим, что по данному факту начато разбирательство. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить обстоятельства и причины аварии.

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