2019-01-17T16:32:15+03:00
Общество

Новость об уплывшем из Коми чемодане с телом Анастасии Щетининой оказалась фейком

Следователи не подтведили, что ее унесло течением в другой регион
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: личная страница Анастасии Щетининой в соцсети "Вконтакте"Фото: личная страница Анастасии Щетининой в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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В СМИ и соцсетях активно муссируется новость о предполагаемом местонахождении тела 38-летней ухтинки Анастасии Щетининой. Есть версия, что чемодан с трупом вынесло течением реки за пределы Коми и сейчас поиски убитой женщины ведут вместе следователи Коми и Ненецкого автономного округа. Эту информацию опровергли в Следственном комитете по РК.

Напомним, Анастасия Щетинина бесследно пропала 9 ноября. Утром того дня женщина проводила сына в школу и вернулась в свою квартиру по улице Интернациональной. Следствие выдвигает версию убийства женщины. Как оказалось, исчезновение ухтинки было тщательно спланировано ее бывшим мужем. Экс-супруг поджидал Анастасию в подъезде дома, когда та возвращалась из школы. Он зашел вместе с женщиной в квартиру, где задушил ее. После тело было помещено в чемодан, с которым он вышел из подъезда. На улице его уже поджидала машина, куда он и положил чемодан.

За рулем машины находилась новая подруга предполагаемого убийцы, она и стала его подельницей. Вместе они вывезли тело в район Усть-Ухты, где столкнули чемодан в реку с моста.

"Причиной убийства могли стать судебные тяжбы из-за сложного процесса развода. Кроме того, мужчина не платил алименты, за что Анастасия привлекла его к ответственности и теперь мужчину искали судебные приставы. Также оставался нерешенным вопрос о квартире, ипотеку на которую они брали, будучи в браке", - такую версию расследуют руководитель ухтинского отдела следственного комитета Сергей Гнускин.

Подозреваемые вину не признают, но были направлены в СИЗО. Вскоре была задержана и арестована еще одна предполагаемая соучастница преступления. Детали инцидента не уточняются в интересах следствия.

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