Чемодан, с телом Анастасии Щетининой, могло отнести течением в соседние регионы

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-21T11:23:47+03:00

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Чемодан с телом ухтинки Анастасии Щетининой ищут в Ненецком автономно округе. Как рассказали «КП-Коми» в пресс-службе Следственного управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, следователь, ведущий дело в Коми, обратился за помощью к своим коллегам.

- Через местные СМИ мы оповестили жителей Ненецкого автономного округа о деле Щетининой. Было дано подробное описание чемодана. Ситуация осложняется тем, что сейчас на местных реках ледостав, - прокомментировали ситуация в пресс-службе СК.

Отметим, что чемодан, в котором может находиться труп Щетининой , — средних размеров, темного цвета с белыми полосами, имеет небольшие колеса для передвижения, а также выдвижную ручку.

Следственные органы просят всех, кому что-то известно о возможном нахождении чемодана на территории Ненецкого автономного округа сообщить в дежурную часть Управления МВД РФ по Ненецкому автономному округу по телефону: (81853) 4-21-26 или 112, либо в Нарьян-Марский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по телефону 4-67-50.

Напомним, Анастасия Щетинина бесследно пропала 9 ноября. Утром того дня женщина проводила сына в школу и вернулась в свою квартиру по улице Интернациональной. Следствие выдвигает версию убийства женщины. Как оказалось, исчезновение ухтинки было тщательно спланировано ее бывшим мужем. Экс-супруг поджидал Анастасию в подъезде дома, когда та возвращалась из школы. Он зашел вместе с женщиной в квартиру, где задушил ее. После тело было помещено в чемодан, с которым он вышел из подъезда. На улице его уже поджидала машина, куда он и положил чемодан. За рулем машины находилась новая подруга предполагаемого убийцы, она и стала его подельницей. Вместе они вывезли тело в район Усть-Ухты, где столкнули чемодан в реку с моста.

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