2019-03-21T08:59:59+03:00
Общество

Президиум Госсовета Коми укрепится еще одним "единороссом"

Депутат Сергей Усачев намерен контролировать законотворческую деятельность парламента
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: www.gsrk.ruФото: www.gsrk.ru
Изменить размер текста:

В Госсовете Коми расширится состав президиума. Сегодня депутаты рассмотрят заявку руководителя парламентской фракции "Единая Россия" Сергея Усачева. Вчера этот вопрос уже получил одобрение на комитетах парламента.

Напомним, Сергей Усачев вошел в состав депутатского корпуса после довыборов в сентябре 2018 года. Сейчас народный избранник возглавляет фракцию "Единая Россия". А, с вероятностью в 99,9% можно утверждать, что господин Усачев будет принят в президиум Госсовета РК.

Пока в президиум парламента республики входят следующие депутаты от "Единой России": спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева, ее замы Александр Макаренко (первый вице-спикер), Валентина Жиделева и Владимир Косов, а также Геннадий Горбачев, Сергей Артеев, Степан Чураков, Василий Смалий, Владимир Жариков. Оппозицию в президиуме представляют коммунист Олег Михайлов, Татьяна Саладина из "Справедливой России" и Галина Нагаева от "ЛДПР".

Отметим, что президиум отвечает за нормотворческую деятельность Госсовета РК, проводит предварительный отбор проектов законов, внесенных в парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коми планируют увольнять чиновников, чтобы сэкономить деньги в бюджете
К уснувшему на льду рыбаку съехались все спецслужбы Сыктывкара
Горожане сыграют в сыктывкарскую версию «Монополии»
Жители Троицко-Печорска видели рысь во дворах жилых домов
В Коми у детей появится новый уполномоченный по правам
Жители Эжвы обсудят благоустройство парка-сквера и установку детской площадки
Республика Коми покажет в Дарвиновском музее музыкальный инструмент и «Северный дом» из борщевика
Следственный комитет не стал возбуждать дело по факту смерти врача скорой помощи в Воркуте
В Усинске легковой автомобиль выкинуло прямо на автобус
Сыктывкарец продает терминатора-спартанца ручной работы
Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Сыктывкаре
Суд обязал РЖД выплатить более полумиллиона сыну жительницы Коми, которая погибла на Кубани
Учащихся Гимназии искусств при Главе Коми кормили едой за полцены
Установлены личности погибшего пассажира и выжившего водителя резонансного ДТП в Сыктывкаре
Под Усинском в ДТП УАЗ разорвало на две части
Лабрадор, выброшенный хозяевами на помойку, уже выходит гулять на улицу
Для вахтовиков Шиеса собирают гуманитарную помощь
В Сыктывкаре «десятка» врезалась в дерево, пассажир погиб
Архиепископ Питирим освятил школу-долгострой в сыктывкарской Орбите
Столица Коми победила в лыжных эстафетах в рамках Спартакиады Союза городов
Республика Коми вошла в десятку национального экологического рейтинга
На кухне и в столовой гимназии Коми, в которой детей кормили котлетами с плесенью, установили 4 камеры видеонаблюдения
Умелец из Ухты отправил заключенному гель для бритья с сюрпризом
Судебные приставы Коми за день собрали с алиментщиков 221 тысячу рублей