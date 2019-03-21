Президиум Госсовета Коми укрепится еще одним "единороссом"

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-21T08:59:59+03:00

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В Госсовете Коми расширится состав президиума. Сегодня депутаты рассмотрят заявку руководителя парламентской фракции "Единая Россия" Сергея Усачева. Вчера этот вопрос уже получил одобрение на комитетах парламента.

Напомним, Сергей Усачев вошел в состав депутатского корпуса после довыборов в сентябре 2018 года. Сейчас народный избранник возглавляет фракцию "Единая Россия". А, с вероятностью в 99,9% можно утверждать, что господин Усачев будет принят в президиум Госсовета РК.

Пока в президиум парламента республики входят следующие депутаты от "Единой России": спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева, ее замы Александр Макаренко (первый вице-спикер), Валентина Жиделева и Владимир Косов, а также Геннадий Горбачев, Сергей Артеев, Степан Чураков, Василий Смалий, Владимир Жариков. Оппозицию в президиуме представляют коммунист Олег Михайлов, Татьяна Саладина из "Справедливой России" и Галина Нагаева от "ЛДПР".

Отметим, что президиум отвечает за нормотворческую деятельность Госсовета РК, проводит предварительный отбор проектов законов, внесенных в парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU