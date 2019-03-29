В Ухтинском государственном техническом университете стартовали выборы ректора

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-29T16:47:04+03:00

Документы от кандидатов уже принимают

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Ухтинский государственный технический университет вслед за сыктывкарским коллегой запустил выборы ректора.

Ученый совет объявил о начале поисков потенциальных руководителей вуза. Состав комиссии по выборам уже утвердили. Сейчас идет прием документов от кандидатов. Он продлится до 19 апреля включительно.

Напомним, что в ноябре прошлого года пост ректора покинул Николай Цхадая. Его избрали президентом УГТУ, а обязанности ректора временно на себя взял Дмитрий Беляев.

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ИСТОЧНИК KP.RU