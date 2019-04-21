В столице Коми пройдет новая опера "Дон Паскуале"

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-21T11:52:10+03:00

Зритель сможет насладиться не только великолепным вокалом, но и живой актерской игрой. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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Сегодня в столице Коми продолжится фестиваль "Сыктывкарса тулыс". На сцене театра оперы и балета пройдет премьера оперы "Дон Паскуале", в постановке молодого режиссера Юлианы Буланенковой. Отметим, что москвичка Юлиана Буланенкова - штатный сотрудник театра, и уже заявила о себе успешной постановкой мюзикла-вестерна "Братец Кролик и Братец Лис".

Режиссер тяготеет к "легким" жанрам и, начав работу в сыктывкарском театре с детского мюзикла, Юлия Буланенкова продолжила следовать избранным творческим курсом. Именно поэтому в качестве второй работы она взяла оперу-буфф "Дон Паскуале".

- Жанр заявлен автором как драма-буфф, то есть это не комическая опера в чистом виде, а именно сочетание драмы и буффонады. Для меня было важно не уйти в комизм, а создать драматический спектакль с элементами комедии, - объяснила "КП в Коми" Юлия Буланенкова.

Действие знаменитой оперы перенесено в Италию 50-х годов. Сценография и костюмы артистов отсылают к эпохе расцвета дома моды Dior. Солисты точно и органично влились в предлагаемые обстоятельства, и готовы удивить зрителей великолепным вокалом и яркой актерской игрой.

Следуя традициям "Тулыса", на премьерный показ "Дона Паскуале" заявлены приглашенные артисты. Заглавную партию исполнит москвич Алексей Биликтуев, в образе Норины предстанет артистка из Первопрестольной Юлия Кулеба. Вокальный состав дополнят солисты сыктывкарской оперной труппы: Борис Калашников (Эрнесто) и Рубэн Навасардян, новый участник коллектива театра столицы Коми.

Начало спектакля в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU