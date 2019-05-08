Спасатели вновь стали искать пропавшую сыктывкарку Анну Нестерову
Сотрудники "Спас-Коми" возобновили поиски тела убитой сыктывкарки Анны Нестеровой. Об этом сообщает "Комиинформ". Вчера, 7 мая, спасатели вышли на акваторию реки Вычегда в районе Доручастка.
Они исследовали реку и прибрежную зону, где, предположительно, пропала 44-летняя сотрудница банка. Поиски результатов не принесли.Также в этот же день спасатели искали утонувшего поздней осенью 55-летнего рыбака. Поисковая операция не принесла результатов.
Напомним, в начале ноября 2018 года в Сыктывкаре пропала 43-летняя Анна Нестерова. Ее искали всем городом, а потом возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре оперативники задержали предполагаемого убийцу. Он признался, что избил Анну, а затем утопил. Труп женщины начали искать водолазы в районе Доручастка. У Анны осталась 16-летняя дочь.
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ИСТОЧНИК KP.RU