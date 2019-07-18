На пост ректора УГТУ претендуют два соискателя
В Ухтинском государственном техническом университете на пост ректора претендуют два человека - это Иван Курта, директор Воркутинского филиала УГТУ, и Руслан Агиней, временно исполняющий обязанности ректора университета.
Напомним, решением аттестационной комиссии министерства науки и высшей школы России на руководящий пост в УГТУ были утверждены два кандидата: Иван Курта и Руслан Агиней. Документы от соискателя Дмитрия Беляева было рассмотрено, но не утверждено. Напомним, 12 июля возглавлявший вуз почти полгода Дмитрий Беляев написал заявление об увольнении по собственному желанию
В минувший понедельник, 15 июля, преподавателям университета уже представили "врио" ректора - это место занял Руслан Агиней.
Как сообщили "КП в Коми" в УГТУ, вопрос о датах проведения выборов ректора вуза будет вынесен на обсуждение ученого совета в конце августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU