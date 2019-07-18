В Усть-Куломском районе введен режим чрезвычайной ситуации
В связи с введением режима ЧС полиция Усть-Куломского района приведена в состояние повышенной готовности
Принимаются все необходимые меры по охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения.
Вчера, 17 июля, постановлением руководства Усть-Куломского района на территории муниципалитета веден режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В связи с этим силы и средства ОМВД России по Усть-Куломскому району переведены в состояние повышенной готовности.
Чрезвычайная ситуация связана с нарушением транспортного сообщения на территории района, которое вызвано выпадением обильных осадков. В частности, из-за выпадения половины месячной нормы осадков было разрушено дорожное полотно между с. Усть-Кулом и с. Керчомья.
Полиция района принимает все необходимые меры по охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, оказанию помощи гражданам, находящимся в районах с осложнением погодных условий.
Усилены наряды дорожно-патрульной службы на участках республиканской трассы Сыктывкар – Усть-Кулом, а также на участках муниципальных дорог со сложной дорожной обстановкой. Сотрудники ГИБДД ведут работу по организации безопасного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
В настоящее время повседневные условия жизнедеятельности жителей района, работа медицинских учреждений, телефонное сообщение, обеспечение продуктами питания осуществляется в штатном режиме.
Сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме до отмены чрезвычайной ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU