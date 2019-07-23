Стало известно расписание авиарейсов в Печору и Инту, организованных в связи с аварией в Керки

23 Июль 16:54 2019-07-23T17:01:21+03:00

Дополнительные полеты введены на 24 и 25 июля

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Из-за крушения 23 вагонов с углем вблизи станции Керки Сосногорского района организованы дополнительные авиарейсы на северных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

Ввести авиарейсы 24 и 25 июля на Печору и Инту руководитель региона поручил министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми совместно с региональным авиаперевозчиком – АО «Комиавиатранс».

Из-за приостановки движения поездов на станции Керки в Сосногорском районе возникла проблема транспортной доступности. Частично её решают введением дополнительных авиарейсов. Напомним, ранее по поручению Главы Коми были организованы дополнительные авиарейсы по направлениям из Сыктывкара на Усинск и Воркуту и обратно.

Расписание дополнительных авиарейсов в Инту и Печору 24 и 25 июля.

Авиарейсы 24 июля

Сыктывкар (вылет в 17:00) – Печора (прибытие в 18:40)

Печора (вылет в 19:20) – Инта (прибытие в 20:00)

Инта (вылет в 20:40) – Печора (прибытие в 21:20)

Печора (вылет в 22:00) – Сыктывкар (прибытие в 23:00)

Авиарейсы 25 июля

Сыктывкар (вылет в 15:40) – Печора (прибытие 17:20)

Печора (вылет в 18:00) – Инта (прибытие 18:40)

Инта (19:20) – Печора (прибытие в 20:00)

Печора (вылет в 20:40) – Сыктывкар (прибытие в 22:20)

Билеты уже в продаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU