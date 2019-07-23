2019-07-23T17:01:21+03:00
Общество

Стало известно расписание авиарейсов в Печору и Инту, организованных в связи с аварией в Керки

Дополнительные полеты введены на 24 и 25 июля
Евгения КОЗЛОВА
Поделиться:
Частично заблокированное железнодорожное сообщение компенсируют дополнительные авиарейсы.Частично заблокированное железнодорожное сообщение компенсируют дополнительные авиарейсы.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Из-за крушения 23 вагонов с углем вблизи станции Керки Сосногорского района организованы дополнительные авиарейсы на северных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

Ввести авиарейсы 24 и 25 июля на Печору и Инту руководитель региона поручил министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми совместно с региональным авиаперевозчиком – АО «Комиавиатранс».

Из-за приостановки движения поездов на станции Керки в Сосногорском районе возникла проблема транспортной доступности. Частично её решают введением дополнительных авиарейсов. Напомним, ранее по поручению Главы Коми были организованы дополнительные авиарейсы по направлениям из Сыктывкара на Усинск и Воркуту и обратно.

Расписание дополнительных авиарейсов в Инту и Печору 24 и 25 июля.

Авиарейсы 24 июля

Сыктывкар (вылет в 17:00) – Печора (прибытие в 18:40)

Печора (вылет в 19:20) – Инта (прибытие в 20:00)

Инта (вылет в 20:40) – Печора (прибытие в 21:20)

Печора (вылет в 22:00) – Сыктывкар (прибытие в 23:00)

Авиарейсы 25 июля

Сыктывкар (вылет в 15:40) – Печора (прибытие 17:20)

Печора (вылет в 18:00) – Инта (прибытие 18:40)

Инта (19:20) – Печора (прибытие в 20:00)

Печора (вылет в 20:40) – Сыктывкар (прибытие в 22:20)

Билеты уже в продаже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На станции Керки из-за сильных ливней размыло насыпь под железнодорожными путями. Движение по жд в этом районе закрыто на двое суток

Пассажиры задержанных поездов снимают видео с места ЧП(подробности).

«Все пассажиры обеспечены горячим питанием и водой», - пресс-служба Северных железных дорог

Клиенты компании могут воспользоваться услугами автобусов(подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Усть-Куломском районе молния ударила в хлев и убила корову
На месте аварии на станции Керки подняли все вагоны с углем
Виновному в крушении грузового поезда в Керки грозит штраф до 300 тысяч рублей
Следственные органы о смерти депутата Алексея Чупрова: это не убийство
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи со сходом вагонов близ Керки
«Коми энергосбытовая компания» объяснила, почему важно вовремя передавать показания счетчиков.
Найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров
В Сыктывкаре «Лада» задним ходом сбила 81-летнюю пенсионерку
В сыктывкарской квартире горел балкон
В Ухте почти неделю ищут 17-летнюю девушку
В Воркуте стартовал Арктический марафон
В Коми в смертельном ДТП погибла 62-летняя пассажирка
В Эжве горел двухэтажный дом
У двух жителей Коми мошенники украли более полумиллиона рублей
В Сыктывкаре хотели расселить 96 аварийных домов на семь лет позже
Социально-значимые объекты в Коми подключат к высокоскоростному Интернету
Трагедия на железной дороге: 88-летняя бабушка погибла в машине, попавшей под поезд
В Сыктывкаре сотрудник ДПС спас мужчину от самоубийства
В Корткеросском районе смыло Аныбскую переправу
Ситуация в Нившере: вода высокая, но эвакуировать людей не будут
Экс-руководителя «Ухтажилфонда» оставили под стражей до конца сентября
Защита Василия Гончаренко пытается оспорить приговор Сыктывкарского горсуда
В Печоре мужчина угнал автобус, но далеко не уехал
Дождь и жара: какая погода ожидает жителей Коми на следующей неделе
В Сыктывкаре закрывают Национальную библиотеку Коми
В Сыктывкар приезжает японский художник, который пишет комиксы на русском языке
В Усть-Куломском районе введен режим чрезвычайной ситуации
Знаменитый пловец из Коми Александр Сухоруков впервые станет папой