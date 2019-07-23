Стало известно расписание авиарейсов в Печору и Инту, организованных в связи с аварией в Керки
Из-за крушения 23 вагонов с углем вблизи станции Керки Сосногорского района организованы дополнительные авиарейсы на северных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.
Ввести авиарейсы 24 и 25 июля на Печору и Инту руководитель региона поручил министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми совместно с региональным авиаперевозчиком – АО «Комиавиатранс».
Из-за приостановки движения поездов на станции Керки в Сосногорском районе возникла проблема транспортной доступности. Частично её решают введением дополнительных авиарейсов. Напомним, ранее по поручению Главы Коми были организованы дополнительные авиарейсы по направлениям из Сыктывкара на Усинск и Воркуту и обратно.
Расписание дополнительных авиарейсов в Инту и Печору 24 и 25 июля.
Авиарейсы 24 июля
Сыктывкар (вылет в 17:00) – Печора (прибытие в 18:40)
Печора (вылет в 19:20) – Инта (прибытие в 20:00)
Инта (вылет в 20:40) – Печора (прибытие в 21:20)
Печора (вылет в 22:00) – Сыктывкар (прибытие в 23:00)
Авиарейсы 25 июля
Сыктывкар (вылет в 15:40) – Печора (прибытие 17:20)
Печора (вылет в 18:00) – Инта (прибытие 18:40)
Инта (19:20) – Печора (прибытие в 20:00)
Печора (вылет в 20:40) – Сыктывкар (прибытие в 22:20)
Билеты уже в продаже.
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