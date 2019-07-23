2019-07-23T13:37:01+03:00
Происшествия

Между Воркутой и Сыктывкаром на три дня возобновят авиасообщение

На этот же срок между столицей Коми и Усинском пустят дополнительные рейсы самолетов
Наталия БЕШКАРЕВА
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Единственным транспортным сообщением, доступным до конца недели для жителей Воркуты, стали самолетыЕдинственным транспортным сообщением, доступным до конца недели для жителей Воркуты, стали самолетыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за аварии 22 июля на станции Керки многие населенные пункты Коми испытывают проблемы с транспортной доступностью. Чтобы соединить города республики, сегодня было возобновлено авиасообщение между Сыктывкаром и Воркутой и пущены дополнительные рейсы по направлению Сыктывкар – Усинск – Сыктывкар. Пока «Комиавиатранс» опубликовал расписание самолетов на три дня - 23, 24 и 25 июля.

Распоряжение о введении дополнительных рейсов глава Коми дал и.о. министру инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Александру Ремиге совместно с региональным авиаперевозчиком – АО «Комиавиатранс».

Первый дополнительный авиарейс в Усинск вылетел 23 июля из Сыктывкара в 10 часов, а в 12 часов самолет направился обратно в столицу Коми. Вылет из Сыктывкара в Воркуту сегодня назначен на 14 часов, а вылет из Заполярья также будет произведен сегодня в 16.30. Билеты на сегодняшний рейс из Воркуты на сайте «Комиавиатранса» продавались за 7500 тысяч рублей.

На 24 и 25 июля опубликовано следующее расписание самолетов по направлению Сыктывкар – Усинск – Сыктывкар:

Сыктывкар (вылет в 6:45) – Усинск (прибытие в 7:45).

Усинск (вылет в 8:30) – Сыктывкар (прибытие в 9:30).

Сыктывкар (вылет в 10:20) – Усинск (прибытие в 11:20).

Усинск (вылет в 12:05) – Сыктывкар (прибытие в 13:05).

Продажи на рейсы уже открыты. Билеты между Усинском и Сыктывкаром на данный момент стоят от 5000 до 7000 рублей.

Расписание авиарейсов на Сыктывкар – Воркута – Сыктывкар на 24 июля и 25 июля:

Сыктывкар (вылет в 14:00) – Воркута (прибытие в 15:30)

Воркута (вылет в 16:20) – Сыктывкар (прибытие в 17:50).

На данный момент билет стоит 6500 рублей.

Кроме того, из-за аварии на железнодорожных путях 23 июля были пущены дополнительные пригородные поезда по маршруту Печора – Усинск – Печора.

Поезд «Печора – Усинск» отправится из Печоры ориентировочно в 15:10 с остановками по станции Аранец (1 мин.), Сыня (2 мин.), Юкост (2 мин.), 81 км (1 мин.).

Поезд «Усинск – Печора» выйдет из Усинска в 21:10 по действующему расписанию пассажирского поезда № 305 сообщением «Усинск – Сыктывкар» и остановками по станции 81 км (1 мин.), Юкост (3 мин.), Сыня (7 мин.), Аранец (1 мин.).

Напомним, компания "Северная железная дорога" с 23 по 26 июля закрыла продажи билетов по всему маршруту следования поездов: №041 Воркута – Москва; №375 Воркута – Москва; №77 Воркута – Санкт-Петербург; №267 СосногорскНовороссийск; №287 Воркута – Белгород;№309 Воркута – Адлер; №89 Воркута – Нижний Новгород; №257 Сосногорск – Адлер;№311 Воркута – Новороссийск; №21 Лабытнанги- Москва; №209 Лабытнанги – Москва. Еще ряд поездов были отменены, а некоторые проследуют только до станции Сосногорск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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