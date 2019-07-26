В Усть-Куломском районе восстановлено большинство дорог

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-26T10:54:11+03:00

Продуктами обеспечены все населенные пункты, которые пережили изоляцию

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В Усть-Куломском районе ликвидируются последствия паводка, вызванного невероятными ливнями и грозами. Напомним, в ночь с 15 на 16 июля из-за обильных осадков (за 10 часов выпало половина месячной нормы осадков) были размыты или подтоплены 15 участков грунтовых дорог. Почти три тысячи человек оказались отрезанными от «большой земли», 11 населенных пунктов в одну ночь лишились транспортного сообщения. Как только вода спала, начались восстановительные работы.

На данный момент ситуация в районе стабилизировалась. Во все населенные пункты доставляются продукты питания.

Как уже сообщалось ранее:

-по-прежнему функционирует технический проезд по направлению Усть-Кулом – Керчомъя,

-18 июля восстановлено дорожное полотно на 52-53 км. между Керчомья и поселком Логинъяг,

-19 июля восстановлены промытые участки автомобильной дороги общего пользования республиканского значения между Зимстан и Нижний Воч на 8 и 26 км,

- 20 июля восстановлен участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения между селом Нижний Воч и деревней Верхний Воч на 2 км.,

- 21 июля на 1 км. и 3 км. от поселка Зимстан в районе реке Соль восстановлены участки автомобильной дороги общего пользования республиканского значения между поселка Зимстан и селом Дзель,

- 21 июля восстановлен участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения между поселком Зимстан и селом Дзель на 36 км.

До конца дня 25 июля 2019 года планируется восстановление движения по мосту через рекой Виль, расположенного на ведомственной дороге АО «Монди СЛПК» (участок Керчомъя- Зимстан). В случае восстановления движения 26 июля возобновлено автобусное сообщение по направлению Нижний Воч – Зимстан- Усть-Кулом.

В ближайшие 5 дней подрядной организацией ООО «НефтегазЭнергоСтрой» планируется ремонт двух водопропускных сооружений на участке Керчомъя –Логинъяг

По-прежнему отсутствует сообщение через понтонные переправы у сёл Пожег, Мыёлдино, Вольдино, Кырныша, везде организованы лодочные переправы. В районе с. Усть-Нем понтонная переправа открыта для проезда внедорожной техники. Уровень воды начал незначительно снижаться (по данным водомерных постов в д. Пузла уровень составляет 173 см. (снижение за сутки -4см.), в с. Помоздино уровень 422 см. (снижение за сутки -1 см.), с. Усть-Нем уровень 453 (снижение за сутки -24 см.).

25 июля 2019 года планируется завезти топливо в Югыдъяг, пока отсутствует топливо в Тимшере.

Об этом сообщается на официальном сайте Усть-Куломского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU