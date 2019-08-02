Московские мошенники нашли жертв в Ухте через сайт "Авито.ру"
В Ухте интернет-мошенники путем нехитрых манипуляций ограбили горожан на 62 тысячи рублей.
Ухтинцы пытались сдать в аренду жилье через сайт "Авито.ру". После размещения объявлений владельцам квартир позвонили неизвестные, которые сообщили о намерении арендовать жилье и пообещали внести предоплату.
Потерпевшие по просьбе «квартиросъемщиков» прошли к банкоматам и под диктовку осуществили ряд действий, а также назвали коды, поступившие в смс-сообщениях. После чего с карты горожанки было списано 17500 рублей, а с карты ухтинца – 44500 рублей.
Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Установлено, что абонентские номера злоумышленников, обманувших жителей Ухты, зарегистрированы в Московской области.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
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ИСТОЧНИК KP.RU