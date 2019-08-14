2019-08-14T09:56:43+03:00
Общество

Дороги в Усть-Куломском районе снова затопило

От мира отрезаны четыре населенных пункта
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы администрации Усть-Куломского районаФото пресс-службы администрации Усть-Куломского района
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Управление МЧС по Республике Коми сообщает, что в Усть-Куломском районе снова затопило дороги. Из-за обильных дождей подтопило два участка: между поселком Зимстан и селом Нижний Воч через реку Чибсись, между Зимстаном и селом Дзёль через реку Соль. В результате нарушено автомобильное сообщение с 4 населенными пунктами: селом Дзёль, деревней Габово, селами Нижний и Верхний Воч.

Ремонтировать и восстанавливать дорогу будут после спада уровня воды. Жители изолированных сел и деревни не должны беспокоиться: населенные пункты обеспечены лекарствами, продуктами, топливом и предметами первой необходимости на десять дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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