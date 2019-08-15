В Воркуте сотовый оператор установил антненну вблизи жилых домов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-15T10:43:57+03:00

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Мэрия Воркуты готовит официальную досудебную претензию в адрес региональной дирекции сотового оператора с требованием переноса вышки сотовой связи за пределы жилой зоны. В случае отказа администрация будет добиваться демонтажа в судебном порядке.

Так, в заявке компании был запрос на использование муниципального земельного участка для строительства и эксплуатации линейно-кабельного сооружения связи. Фактически в 2018 году разрешение мэрией было предоставлено только для эксплуатации. Оператор для использования линейно-кабельного оборудования установил антенно-мачтовое сооружение.

Напомним, в начале августа жители одного из дворов квартала «Заводской» пожаловались на странице мэра в «ВКонтакте» на начало установки вышки сотовой связи вблизи детской площадки – работы по бурению и установке опор начались в пяти метрах от нее. Часть жителей двора против установки громоздкой металлической конструкции из-за эстетических соображений. Следует отметить, что Роспотребнадзор в ответах на аналогичные запросы жителей и городских властей не считает оборудование сотового оператора опасным для здоровья.

Об этом сообщается на сайте воркута.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU