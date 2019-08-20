2019-08-20T16:19:11+03:00
Общество

Иностранец может занять пост мэра в Сыктывкаре

Городской совет депутатов предлагает расширить круг потенциальных кандидатов
Дарья ЮДИНА
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Если поправки от городского совета примут, мэром может стать иностранецЕсли поправки от городского совета примут, мэром может стать иностранецФото: Татьяна БОЖЕСКО
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Городской совет депутатов предложил внести поправки в проект положения конкурса на замещение должности мэра. Если эти поправки примут, то градоначальником столицы Коми может стать иностранец.

В пояснительной записке говорится о том, что иностранец, желающий идти на выборы мэра, должен постоянно жить в Сыктывкаре и соответствовать всем требованиям. Также, если иностранец будет претендовать на должность градоначальника, его притязания не должны противоречить положениям федерального закона о муниципальной службе.

Ещё городской совет предлагает скорректировать перечень и сроки сдачи предоставляемых кандидатами документов. Поправки рассмотрят на ближайшей сессии городского совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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