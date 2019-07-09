2019-07-09T17:18:44+03:00
Звезды

Очаровательные мэры: какие женщины занимают пост сити-менеджеров в Коми

В восьми городах и районах республики муниципальная власть находится в женских руках
Алиса КОЗЛОВА
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Женщины сити-менеджеры успевают руководить городами и районами, а вечерами столь же энергично хлопочут по дому. Фото: коллаж с личных страниц Натальи Паншиной, Гульнары Идрисовой, Галины Плетцер в соцсети "Вконтакте", администрации Сыктывдинского района.Женщины сити-менеджеры успевают руководить городами и районами, а вечерами столь же энергично хлопочут по дому. Фото: коллаж с личных страниц Натальи Паншиной, Гульнары Идрисовой, Галины Плетцер в соцсети "Вконтакте", администрации Сыктывдинского района.
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Эмансипация в органах власти уверенно берет вверх, чиновницы в юбках по уровню профессионализма не уступают своим коллегам-мужчинам. Дамы в строгих костюмах, застегнутых на все пуговички, успевают руководить городами и районам, а вечерами с той же энергичностью хлопочут по дому. На прошлой неделе администрацию Сыктывкара возглавила Наталья Хозяинова. Правда, леди-мэр временно заступила на эту должность и занимает ее с приставкой «и.о.», но для «КП в Коми» появление Натальи Хозяиновой на региональной политической арене стало отличным поводом выяснить: а много ли в Коми женщин, управляющих муниципальными администрациями?

Оказалось, на политическом поле в республике давно царит гендерное равенство. Почти половину администраций городов и районов в Коми занимают женщины. Самые известные из них — это леди-мэр Инты Лариса Титовец и руководитель Печорского района Наталья Паншина. Обе руководительницы открыты и активны, обе имеют собственные аккаунты и паблики в соцсетях. На личных страничках дамы-чиновницы не только отчитываются о проделанной работе, но и общаются с горожанами, отвечают на жалобы населения.

Еще шесть женщин возглавляют сельские муниципалитеты - это Любовь Доронина (Сыктывдинский район), Галина Плетцер (Усть-Вымский район), Любовь Терентьева (Ижемский район), Лариса Ушакова (Койгородский район). Еще одна леди-мэр Гульнара Идрисова совмещает должность главы администрации и руководителя администрации Вуктыл.

У каждой из сити-менеджеров в юбках был свой путь восхождения на должность руководителя. К примеру, Галина Плетцер 24 года трудилась в районной администрации и — вы не поверите! - почти 16 лет занимала должность заместителя руководителя района. Почти 11 лет была правой рукой мэра Вуктыла Гульнара Идрисова, в ноябре прошлого года решением совета она заняла пост сити-менеджера города. Любовь Доронина 34 года прожила в Сыктывдинском районе и сменила на этом посту Олега Лажанева, оказавшегося под уголовным преследованием. Наталья Паншина заслужила уважение земляков на ниве депутатской работы, многие годы она входила в состав совета Печорского района. Вполне логичным можно назвать ее взлет из муниципального совета в Госсовет Коми, в парламенте республики Наталья Паншина возглавляла комитет по социальной политике. А в конце 2017 года вернулась в родную Печору, чтобы встать у руля администрации района.

Все дамы уверенно исполняют обязанности сити-менеджеров, при этом они не теряют женского обаяния и очарования, а, главное, ни одна из леди-мэров пока не запятнала репутацию коррупционными преступлениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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