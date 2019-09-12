В Сыктывкаре вновь ищут подрядчика для строительства детского сада

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-12T10:36:00+03:00

Рядом с трехэтажным детским садом на 12 групп обустроят игровые площадки и автостоянку Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Дошкольное учреждение на 270 мест должны возвести в Эжве до октября 2020 года

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В столице Коми объявили повторный аукцион, чтобы определить компанию, которая возьмется за строительство детского сада в 3 "А" микрорайоне Эжвинского района.

Напомним, в августе на сайте госзакупок был размещен аукцион на возведение дошкольного учреждения со стоимостью контракта в 217 млн 188 тысяч рублей. Победителя торгов из двух претендентов - кировскую компанию ООО «Вятка строй сервис» - определили 4 сентября. Однако аукционная комиссия отказала им в строительстве, поскольку те не полностью подтвердили, что имеют опыт выполнения аналогичных работ.

Чтобы попасть в новый аукцион, подрядчики должны подать заявку до 7 часов утра 20 сентября 2019 года. В этот же день пройдут сами торги. Если участники торгов выполнят все требования закона, то контракт заключат именно с победителем аукциона, который предложит наименьшую цену.

Новый детский сад в 3 "А" микрорайоне Эжвинского района должен быть построен к 30 сентября 2020 года. В трехэтажном здании смогут принимать 270 детей в 12 группах. По проекту, в детском саду предусмотрены физкультурно-спортивная зона, небольшой бассейн, игровая зона, зона отдыха и прогулок для детей, а также хозяйственная зона с площадкой для мусороконтейнеров. При строительстве учтут и интересы маломобильных групп населения.

Перед детским садом строителям необходимо будет оборудовать подъездные дороги и площадки с асфальтобетонным покрытием, тротуары, пешеходные дорожки из тротуарной плитки, игровые площадки, а также стоянку для автотранспорта.

Финансирование строительства детсада из бюджета Сыктывкара и субсидия из казны региона в 217 млн 188 тыс. рублей будет распределено на два года. В 2019 году подрядчику будет направлено 74,7 млн рублей, а в 2020-м – 142, 4 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU