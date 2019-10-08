Глава ухтинского городского округа Григорий Конёнков сложил полномочия
В ухтинской администрации 3 октября прошло внеочередное заседание Совета города. На нем действующий глава городского округа и председатель Совета Григорий Конёнков сообщил о сложении своих полномочий.
Его избрали главой округа в 2015 году. Вместе с Советом Григорий Конёнков отвечал за принятие решений, касающихся ухтинского городского округа, а глава администрации Магомед Османов выполнял их.
Отставку Григория Конёнкова примут на следующем заседании Совета города в ближайшее время. Выборы нового главы также проведут на ближайших заседаниях.
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ИСТОЧНИК KP.RU