2019-10-08T10:27:33+03:00
Общество

Глава ухтинского городского округа Григорий Конёнков сложил полномочия

Выборы нового главы проведут в ближайшее время
Поделиться:
Григорий Конёнков. Источник фото: https://vk.com/mogouhtaГригорий Конёнков. Источник фото: https://vk.com/mogouhta
Изменить размер текста:

В ухтинской администрации 3 октября прошло внеочередное заседание Совета города. На нем действующий глава городского округа и председатель Совета Григорий Конёнков сообщил о сложении своих полномочий.

Его избрали главой округа в 2015 году. Вместе с Советом Григорий Конёнков отвечал за принятие решений, касающихся ухтинского городского округа, а глава администрации Магомед Османов выполнял их.

Отставку Григория Конёнкова примут на следующем заседании Совета города в ближайшее время. Выборы нового главы также проведут на ближайших заседаниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы мэра Сыктывкара назначили на 6 декабря

Депутаты городского совета уже приняли постановление (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24