Волки бесчинствуют: в сыктывкарском поселке они разодрали собаку
В Верхней Максаковке нашли труп разодранной собаки. Её фотографию на своей странице опубликовал местный житель Вячеслав Молодцов. Он полагает, что на домашнее животное напали волки.
Труп нашли рядом с домом № 3 на Зеленой улице.
В двухстах метрах от этого места на Охотничьей улице живет глава поселка. Это уже не окраина поселка, но ещё не центр, говорит Вячеслав Молодцов.
Информацию об ужасной находке сообщили сотрудникам МЧС и правоохранительных органов. Они зафиксировали обращение.
Жители поселка беспокоятся из-за того, что лесные звери часто приходят в Верхнюю Максаковку. Их не пугает близость человеческих жилищ. Так, в сентябре камера во дворе на 2-ой Белоборской улице зафиксировала то, как два волка перебежали через освещенную дорогу.
Сейчас в Верхней Максаковке охотники патрулируют улицы: так администрация поселка пытается бороться с зверями.
Я часто слышу по утрам выстрелы, подтвердил информацию автор снимка.
Напомним, что в этом году в Коми уже произошла одна встреча волка с человеком, закончившаяся смертью. В поселке Едва Удорского района волк загрыз 14-летнюю девочку. Глава муниципалитета недавно отчитался о том, что в районе охотники застрелили трех медведей и двух волков.
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ИСТОЧНИК KP.RU