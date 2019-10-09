Волки бесчинствуют: в сыктывкарском поселке они разодрали собаку

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-09T11:34:08+03:00

Тело нашли рядом с домом № 3 на Весенней улице. Автор фото - Вячеслав Молодцов

Это не первый случай выхода диких животных к людям в Верхней Максаковке

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В Верхней Максаковке нашли труп разодранной собаки. Её фотографию на своей странице опубликовал местный житель Вячеслав Молодцов. Он полагает, что на домашнее животное напали волки.

Труп нашли рядом с домом № 3 на Зеленой улице.

В двухстах метрах от этого места на Охотничьей улице живет глава поселка. Это уже не окраина поселка, но ещё не центр, говорит Вячеслав Молодцов.

Информацию об ужасной находке сообщили сотрудникам МЧС и правоохранительных органов. Они зафиксировали обращение.

Жители поселка беспокоятся из-за того, что лесные звери часто приходят в Верхнюю Максаковку. Их не пугает близость человеческих жилищ. Так, в сентябре камера во дворе на 2-ой Белоборской улице зафиксировала то, как два волка перебежали через освещенную дорогу.

Сейчас в Верхней Максаковке охотники патрулируют улицы: так администрация поселка пытается бороться с зверями.

Я часто слышу по утрам выстрелы, подтвердил информацию автор снимка.

Напомним, что в этом году в Коми уже произошла одна встреча волка с человеком, закончившаяся смертью. В поселке Едва Удорского района волк загрыз 14-летнюю девочку. Глава муниципалитета недавно отчитался о том, что в районе охотники застрелили трех медведей и двух волков.

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ИСТОЧНИК KP.RU