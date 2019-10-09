2019-10-09T11:34:08+03:00
Общество

Волки бесчинствуют: в сыктывкарском поселке они разодрали собаку

Это не первый случай выхода диких животных к людям в Верхней Максаковке
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Тело нашли рядом с домом № 3 на Весенней улице. Автор фото - Вячеслав МолодцовТело нашли рядом с домом № 3 на Весенней улице. Автор фото - Вячеслав Молодцов
Изменить размер текста:

В Верхней Максаковке нашли труп разодранной собаки. Её фотографию на своей странице опубликовал местный житель Вячеслав Молодцов. Он полагает, что на домашнее животное напали волки.

Труп нашли рядом с домом № 3 на Зеленой улице.

В двухстах метрах от этого места на Охотничьей улице живет глава поселка. Это уже не окраина поселка, но ещё не центр, говорит Вячеслав Молодцов.

Информацию об ужасной находке сообщили сотрудникам МЧС и правоохранительных органов. Они зафиксировали обращение.

Жители поселка беспокоятся из-за того, что лесные звери часто приходят в Верхнюю Максаковку. Их не пугает близость человеческих жилищ. Так, в сентябре камера во дворе на 2-ой Белоборской улице зафиксировала то, как два волка перебежали через освещенную дорогу.

Сейчас в Верхней Максаковке охотники патрулируют улицы: так администрация поселка пытается бороться с зверями.

Я часто слышу по утрам выстрелы, подтвердил информацию автор снимка.

Напомним, что в этом году в Коми уже произошла одна встреча волка с человеком, закончившаяся смертью. В поселке Едва Удорского района волк загрыз 14-летнюю девочку. Глава муниципалитета недавно отчитался о том, что в районе охотники застрелили трех медведей и двух волков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поселке Аджером Корткеросского района Коми охотники добыли волка

Недалеко от населенного пункта находится волчье логово (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сыктывкаре покажут второй фильм из программы «Кино в пути»
В Коми в следующем году на ремонт школ выделят 200 миллионов рублей
В Сыктывкаре для переработки будут принимать упаковку из-под зубной пасты
В Сыктывкаре стартует программа по бесплатной проверке зрения
Глава ухтинского городского округа Григорий Конёнков сложил полномочия
На кладбище Усинска нашли следы медведя
Жители Усинска выкидывали строительный мусор с пятого этажа прямо во двор
Прибывшие в села Коми фельдшеры скорой помощи могут получить по 350 тысяч руб
Погода в Коми: понижение температуры и мокрый снег
В Княжпогостском районе Коми столкнулись маршрутка и иномарка: трое пострадали, один погиб
Сыктывкарские баскетболистки обыграли московских
В Сысольском районе столкнулись три авто: погиб мужчина
В Воркуте горел дом: эвакуировались 10 человек
В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадали два человека
В Сыктывкаре кондуктор не пустил в автобус детей, потерявших деньги