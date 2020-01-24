2020-01-24T16:02:08+03:00
Общество

Ухтинские спасатели предотвратили суицид

Они сняли буяна с балкона и передали его медикам
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Инцидент произошел в квартире на пятом этаже дома по улице Машиностроителей в Ухте, где после застолья нетрезвый супруг решил выброситься с балкона на мостовую.

Целый час на балконе его удерживали супруга и приятель. Прибывшие по вызову спасатели вместе с пожарными сняли буяна с балкона и передали его медикам, пишет Комиинформ.

Врачи осмотрели мужчину, а полиция его допросила. Всё завершилось благополучно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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