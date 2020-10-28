Кампания по вакцинации от гриппа в Коми провалилась

Практически за месяц число вакцинированных выросло всего лишь на 0,63%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми продолжается прививочная кампания против гриппа. Но уже очевидно, что плановых показателей досгнуть не удастся.

По состоянию на 25 октября привито 355 258 человек, в том числе детей – 113 308, что составляет 43,3% от населения региона, сообщает Роспотребнадзор по Коми. В этом году года планировали вакцинировать против гриппа не менее 60% населения республики и не менее 75% контингентов «группы риска». Именно эти показатели, по оценке экспертов, позволили бы избежать эпидемии гриппа.

Отметим, что кампания по вакцинации стартовала в начале сентября, на 1 октября прививку поставили 42,67% жителей Коми (350 061 человек). Причем в основном те, кто имеет право на бесплатную. После этого, практически за месяц, число вакцинированных выросло лишь на 0,63%. Такими темпами плановых показателей и к следующей осени не достигнуть.

При этом число заболевших ОРВИ в республике стабильно растет: за минувшую неделю за медицинской помощью по этому поводу обратилось 10307 человек. Среди них 41,7% - это дети в возрасте до 14 лет. Вирусы гриппа в регионе пока не определяются.

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