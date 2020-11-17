В Сыктывкаре вынесли приговор начальнику Сосногорского центра РЖД

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

Начальник Сосногорского центра ОАО «Российские железные дороги» Антон Лапко получил наказание за взяточничество. Сосногорский городской суд принял решение приговорить экс-начальника к штрафу в размере 4,7 млн рублей, а также лишил его права занимать определенные должности на три года.

Следствие доказало, что осужденный с апреля 2016 года по февраль 2017 года лично и через посредника получил 1,4 миллиона рублей в качестве взятки за возможность грузовым вагонам-цистернам передвигаться по стране. Так, суд установил, что 350 цистерн с газовым конденсатом из Усинска в нарушение требований безопасности разъехались по стране.

Отмечается, что посредник получил условный срок. Бизнесмен, который давал взятку, готовится выслушать приговор, идет судебное следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозреваемого в передаче взятки главу МВД по Коми отпустили из СИЗО под домашний арест

Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство Фаяза Шабаева (подробности)