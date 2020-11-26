Жена чиновника из Коми Виктория Лопырева рассуждает о культуре страха, сидя в отеле в ОАЭ

Фото: Инстаграм

Бывшая фотомодель и «Мисс Россия – 2003», а ныне жена высокопоставленного чиновника Коми Виктория Лопырева поделилась с подписчиками рассуждениями о культуре страха.

Напомним, 37-летний Игорь Булатов стал первым заместителем председателя правительства Республики Коми. А пока он знакомится с новой должностью, его жена Виктория Лопырева отправилась в Дубай.

На днях Виктория выложила в «Инстаграм» очередной снимок. На фото девушка сидит на полу в отеле, рядом с ней стоит чашка кофе. А следом идет пост, на который ее сподвигла книга «Культура страха» и пандемия.

Существует два вида страха – рациональный и иррациональный. Первый, например, страх обжечься, помогает выжить, делится она своими открытиями.

- А есть и иррациональные страхи, которые нам мешают - это те программы, которые нам вложили в детстве или которые мы приобрели в процессе жизненного опыта, - пишет Виктория.

Дальше она говорит о том, что многие страхи живут в нашем подсознании.

- Например, все знают, что нельзя смотреться в разбитое зеркало. Почему не смотрим? На самом деле правильно спросить себя «чего боимся, если посмотрим?» - вот и выявится иррациональный страх, - подытожила девушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Плохо одетые с баулом клюквы в руках»: cкандально известный блогер Лена Миро дала оценку сыктывкарским женщинам

Журналистка поздравила Коми с мужем Лопыревой в правительстве региона, который сможет вытащить республику «из болота в сытую жизнь» (подробности)