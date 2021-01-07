И снова в Ухте бездомная собака напала на человека. Причем этот пес уже нападал ранее, но решать проблему с опасными бездомными собаками не собираются. Лечить от бешенства будут пострадавшего.«Вчера, примерно в 19:50, на стадионе 19 школы, на меня напала бездомная собака, она бежала за мной аж от детского сада. Причём, 31 декабря этот же пёс прокусил мне кроссовок, тогда его отогнали женщины, которых он послушался. Люди! Сегодня я, завтра на моём месте может оказаться ваш ребёнок или пожилой человек. Когда наконец начнут решать эту проблему?», - написал сегодня, 7 января, в соцсетях 24-летний Иван Владимиров.Иван дошел до дома, позже обратился за медицинской помощью. В травматологическом пункте пострадавшему обработали рану, забинтовали голень и привили против бешенства. Впереди у Ивана - курс антирабической вакцинации, сообщает «Комиинформ».В декабре 2020 года в Ухте произошло сразу несколько ужасающих случаев. «Комсомолка – Коми» рассказывала о нападении бездомных собак на 16-летнюю ухтинку Вику Зорину.После вопиющей трагедии, когда стая загрызла насмерть возвращавшуюся с работы ухтинку, власти вроде бы начали шевелиться. Например, в Ухте наконец нашли место под приют для бездомных собак.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖители Ухты жалуются на стаи собак рядом со школойОтвет администрации шокирует (подробности)