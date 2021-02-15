Жительница Ухты получила компенсацию за укус собаки

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Суд взыскал с администрации Ухты компенсацию морального вреда местной жительнице за укус бездомной собаки.

В августе 2020 года в вечернее время жительница Ухты возвращалась домой. У подъезда жилого дома ее укусила безнадзорная собака. После нападения истица обратилась в травматологическое отделение Ухтинской городской поликлиники, где ей оказали медицинскую помощь, проведен курс антирабической вакцины.

Истица обратилась в суд с иском к администрации города с требованием выплатить ей компенсацию морального вреда, в связи с полученными ею телесными повреждениями, а также понесенными моральными страданиями.

Действующим законодательством на органы местного самоуправления возложена обязанность регулирования численности безнадзорных животных и обеспечения безопасности граждан от посягательств безнадзорных животных.

Суд, учитывая принцип разумности и справедливости, характер причинённых потерпевшей нравственных страданий, период нахождения на излечении, взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 30 000 рублей.

Напомним, прокурор Ухты Павел Якимов заявил, что ведомство готово помогать ухтинцам, пострадавшим от бездомных собак: написать заявление в суд на возмещение вреда. В свою очередь, муниципалитет обещает, что решения суда будут выполняться без проволочек.

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