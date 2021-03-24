Искусанной собаками сельчанке Коми выплатят компенсацию

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Житель Коми дошел до Верховного суда РК, пытаясь откреститься от собак, которые искусали ноги женщине в селе Выльгорт во время пробежки.

Несчастная обратилась в суд, требуя 100 тысяч компенсации морального вреда, причиненного в результате нападения и укуса собак.

Ответчик уверял, что вина его не доказана, покусавшие истца собаки ему не принадлежат, их принадлежность к кому-либо не установлена. Однако суд эти доводы не счел вескими и взыскал в пользу истца в счет компенсации морального вреда 40 000 рублей.

Тогда ответчик обратился с апелляционной жалобой с теми же аргументами. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми признала правильными выводы суда первой инстанции.

Решение Сыктывдинского районного суда Республики Коми от 12 января 2021 года вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Напомним, до суда женщина обращалась с заявлением по факту получения травмы в ОМВД России по Сыктывдинскому району, однако было отказано в возбуждении уголовного дела.

Также истец обращалась с жалобой в Россельхознадзор и Роспотребнадзор по Коми с заявлением о привлечении к ответственности хозяина собак. Постановлением Россельхознадзора ответчик признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, ему был назначен штраф 500 рублей.

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