Глава Коми обещал сохранить спортшколу «Орбита»

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Глава Коми вмешался в скандал с реорганизацией спортивной школы по плаванию «Орбита» в Сыктывкаре. Владимир Уйба встретился с родителями и тренерами воспитанников.

Напомним, возмущённые горожане хотели лично встретиться с представителями регионального Минспорта и на 20 марта назначили собрание. Однако никто из чиновников так и не отважился пообщаться с собравшимися в фойе бассейна. Сюда пришли 160 родителей!

Впоследствии министр спорта Коми Виталий Савилов выступил с официальным заявлением, дескать, о закрытии спортшколы речи не идёт. А вот о предстоящей реорганизации бассейна, учредителем которого, кстати, является Минспорта РК, чиновник почему-то промолчал.

В ситуацию вмешался глава Республики Коми. Владимир Уйба приостановил реорганизационные процессы и заявил о том, что такие решения недопустимо принимать без учёта мнения людей.

«Детей в обиду не дам. Возможность пользоваться бассейном у детей не уменьшится, количество тренировочных часов не сократится, доплачивать за тренировки не придётся. Это не обсуждается», - заявил на встрече Владимир Уйба.

Минспорта РК поручено создать совместную рабочую группу, включив в её состав представителей общественности и работников спортшколы. Рабочая группа займётся выработкой единого решения, которое затем будет представлено главе республики, сообщает пресс-служба.

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