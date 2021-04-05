Тревожные новости недели в Коми: новый очаг чумы свиней, смерть туристов

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На территории Республики Коми в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района в личном подворье выявлен очаг африканской чумы свиней, сообщил 4 апреля Минсельхоз РК.

С учетом новой вспышки будут установлены новые ограничительные мероприятия. Напомним, на территории города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Коми продолжает действовать карантин по африканской чуме свиней.

МЧС по Коми раскрыло первые подробности ЧП с туристической группой в национальном парке «Югыд Ва». Информация о двух погибших поступила 3 апреля.

Группа из трех человек имела разрешение на посещение парка. Они двигались на снегоходах. По предварительной информации, двое туристов у подножья склона подрезали снежный покров, что привело к движению снежной массы, завалу снегоходов и гибели туристов.

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