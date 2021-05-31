Вышла из больницы и исчезла: в Сыктывкаре нашли мертвой пропавшую женщину

Фото: отряд «ЛизаАлерт» Коми

В Сыктывкаре нашли мертвой пропавшую 26 мая женщину, сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми.

Поиски 49-летней Харчиловой (Хавкиной) Елены Яковлевны были объявлены волонтерами в субботу, 29 мая. Известно было, что она вышла из Эжвинской больницы и далее ее следы потерялись. И вот теперь пришла трагическая весь: «Найдена. Погибла».

Напомним, что в тот же день отряд «ЛизаАлерт» Коми объявил поиски еще одной пропавшей в Сыктывкаре женщины средних лет. Ее розыск продолжается.

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