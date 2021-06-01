Найдена пропавшая в Сосногорске 53-летняя женщина

Фото: «ЛизаАлерт» Коми

Объявленная 31 мая в розыск волонтерами «ЛизаАлерт» Коми 53-летняя жительница Сосногорска найдена и жива. Об этом вечером того же дня сообщили на официальной странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Курочкина Татьяна Евгеньева из Сосногорска исчезла без следа еще 10 мая 2021 года. Но как только к поискам подключили всех жителей Коми через соцсети, моментально нашлась.

Напомним, в мае в Коми пропали три женщины среднего возраста. Две из них – жительницы Сыктывкара.

49-летняя Харчилава (Хавкина) Елена Яковлевна исчезла 26 мая. Известно было, что она вышла из Эжвинской больницы и далее ее следы потерялись. Вчера, 31 мая, пришла трагическая весть: ее тело найдено на территории больницы.

Поиски Катаевой Анны Павлиновны, которая 22 мая 2021 вышла из дома и не вернулась, продолжаются.

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