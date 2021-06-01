Следком по Коми озвучил новые подробности о смерти в больнице Сыктывкара

Фото: архив КП

Следком по Коми проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тела женщины 1971 года рождения возле территории городской больницы Эжвинского района Сыктывкара.

По предварительным данным, 26 мая текущего года женщина была доставлена в больницу в связи с полученной травмой головы, где ей была оказана медицинская помощь. После оказания помощи женщина самостоятельно покинула территорию больницы.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти женщины. По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, сообщает Следком по Коми.

Напомним, поиски 49-летней Харчилава (Хавкиной) Елены Яковлевны были объявлены волонтерами в субботу, 29 мая. А 31 мая полиция обнаружила ее тело на территории больницы в Эжве. Правоохранители нашли женщину благодаря просмотру записей видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми нашли мертвым пропавшего 54-летнего рыбака (подробности)