В Коми спасли маленькую собаку, облитую клеем

Фото: «Добрый город»

Чудесное спасение собаки из Нижнего Одеса получило продолжение. Бедное животное, которое облили клеем изверги и бросили умирать, пошло на поправку, несмотря на то, что ветеринары не давали благоприятных прогнозов. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Добрый город».

Для начала собаку умыли и попытались избавиться от клейкой жидкости, однако это практически не исправило ситуацию. Клей залили собаке лапы, и пальцы щенка прилипли друг к другу. К тому же, токсичная жидкость образовала твердый слой, похожий на панцирь, который мог убрать только специалист. Было решено повезти щенка к грумеру.

В клинике собаке побрили большую часть пораженной шерсти. Теперь щенок может ходить и у него появился аппетит. Сейчас волонтеры намерены привить питомца и найти ему новый дом.

К слову, найденыш получила имя - теперь ее зовут Дайана.

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