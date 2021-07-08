В Коми прекратили поиски пропавшей 31-летней многодетной матери

Фото: из личного архива Натальи Тимофеевой

В Коми завершены поиски 31-летней Натальи Тимофеевой из Сосногорска. Об этом «КП-Коми» сообщила дочь пропавшей. Ранее поисковые работы прекратили и волонтеры «Лизы Алерт».

- Поиски мамы прекратили. Она сама вышла на связь, - сказала дочь.

Наталья написала родному сыну, что с ней все в порядке, однако домой она так и не вернулась. О причинах и обстоятельствах ее ухода семья предпочла умолчать.

Напомним, поиски женщины длились с 7 июня. Она пропала после посещения больницы и перестала выходить с близкими на связь. Дома ее остались ждать маленькие дети и муж.

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