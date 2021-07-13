Жители Коми начнут получать 10 тысяч рублей на ребенка-школьника с 16 августа

Выплаты на детей к началу учебного года начнутся 16 августа Фото: Архив "КП"

Выплаты на детей в возрасте от 6 до 18 лет начнутся 16 августа. Денежные средства выделят на каждого ребенка-школьника в семье. Предполагается, что такая финансовая поддержка позволит семье собрать чадо к 1 сентябрю.

Заявление можно будет подать с 15 июля на сайте госуслуг, а также в отделении ПФР. Документы будут принимать до 1 ноября.

Напомним, ранее власти анонсировали новый способ уведомления граждан о полагающихся им выплатах. Теперь на телефон приходит сообщение с приглашением зайти в личный кабинет и подтвердить данные для отправки в ПФР: самим заполнять заявление сейчас не нужно.

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