В Коми подростков могут начать вакцинировать от коронавируса уже в сентябре

Вакцинировать подростков в России начнут до 20 сентября Фото: Архив "КП"

В России названы сроки вакцинации подростков. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, школьников начнут прививать в сентябре. На это власти страны могут решиться из-за того, что в регионах России участились случаи заражения подростков, а также фиксируются случаи тяжелого течения болезни.

- Мы хотим выдержать это. Как получится, пока что всё для этого делаем. Необходимо защитить детей от тяжелого исхода болезни, - сказал ученый.

Он также сообщил, что сейчас в Москве проводятся лабораторные исследования на 100 добровольцах среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Все они привились первым компонентом вакцины. Уточняется, что все дети чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее главный внештатный детский инфекционист Минздрава Коми Татьяна Безуглая сообщила, что в республике растет число зараженных COVID-19 среди детей. У одного из несовершеннолетних пациентов было зафиксировано 50-процентное поражение легких.

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