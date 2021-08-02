В Коми больше 203 тысяч человек сделали прививку от коронавируса

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По состоянию на понедельник, 2 августа, в Коми 203 288 человек сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Так, в июле прививку от коронавируса сделали 65 989 человек. За все время вакцинацию полностью завершили 149 752 человека. В Минздраве пояснили, что именно такому количеству людей ввели и первый, и второй компоненты вакцины. В ведомстве уточнили, что прививки сделали 61 289 человек в возрасте от 60 лет и старше. Это 36,9% от общего количества вакцинированных.

Напомним, в Коми поступило 10 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Этот препарат рекомендуется для вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, причём спустя полгода после перенесённого заболевания. Специалисты подчёркивают, что использовать препарат для первичной вакцинации нежелательно, так как одна доза вакцины может не сформировать устойчивый первичный иммунитет.

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