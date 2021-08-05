В МЧС по Коми назвали причину пожара, где погибли два человека

Фото: СУ СК по Коми.

В ГУ МЧС по Коми назвали предварительную причину пожара в Ижемском районе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в посёлке Щельяюр произошёл страшный пожар, который унёс жизни двух молодых мужчин. Их дом сгорел полностью, огонь быстро перекинулся на соседский, где жила многодетная семья, уничтожил почти всё имущество. Дом семьи Терентьевых тоже восстановлению не подлежит. По факту гибели двух мужчин 1986 и 1988 годов рождения Следственный комитет проводит проверку.

В МЧС рассказали, что пожар произошел в 14:20. На улице Клубной загорелся дом. Через две минуты на место прибыли пожарные. На тот момент дом был полностью охваченным огнем. Тушить пожар помогали и местные жители. В 17:37 возгорание удалось ликвидировать. На месте пожара обнаружили тела двоих погибших мужчин. Огонь повредил дом на площади 300 квадратных метров.

На месте происшествия работали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.

– Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, – говорится в сообщении.