«Ревели от счастья»: волонтеры рассказали подробности поисков 36-летнего Антона Дергача из Коми

Фото: "Хорошие люди Усинска"

Волонтеры поисков 36-летнего Антона Дергача из Усинского района рассказали подробности его спасения из болотистых лесов Усадора. Мужчина пропал 18 августа, когда ушел по грибы и не вернулся. Тогда он успел сказать близким, что не может найти дорогу обратно и попросил помощи. В этот момент и сел телефон: Антон потерял всякую надежду выбраться из леса и стал углубляться все дальше и дальше в болота.

Все эти дни волонтеры не прекращали поиски мужчины: они прочесывали каждый метр леса, проходили сквозь болота, прибегли к помощи вертолета и собак, но результата все не было, пока кто-то случайно не нашел носок.

- Нам ребята позвонили и сообщили, что нашли чей-то носок. Не стандартный чёрный, а серый с рисунком в виде ромба, других вещей обнаружено не было, обе группы продолжили поиски, которые, к сожалению, не принесли результатов. Когда вернулись в Усадор, находку показали маме Антона, та расплакалась и сказала, что похожие были у сына, - рассказывают волонтеры.

Эта зацепка позже и привела добровольцев к охотничьей избе, где и проводил эти дни Антон. У мужчины была лишь банка каши и спички, благодаря которым он продержался так долго. На последний день поисков усинец ушел из избы и пошел в лес, думая, что настал его последний день жизни.

- 23 августа Антон вышел из избы и побрел, думая, что его уже никто не ищет и что этот день будет уже последним для него. Силы были на исходе. Но вдруг он увидел людей. Людей, которые искали именно его, - делятся волонтеры впечатлениями того дня.

Сейчас мужчина находится дома, с родными. У него повышенная температура, однако в остальном он чувствует себя хорошо.

Поиски Антона Дергача запомнятся волонтерам надолго, говорят они. Во время работ они пережили весь спектр эмоций: страх, тревогу, радость и счастье.

- Когда кинолог сообщил, что всё – поиски увенчались успехом, все испытали невероятные эмоции, а девочки-поисковики (которые в этот день на поиски не вышли) ревели от счастья, - заключили поисковики.

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