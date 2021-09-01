В Сыктывкаре сбежавшего в лес из больницы 35-летнего пациента нашли мертвым

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Сыктывкаре завершены поиски 35-летнего Владимира Черноока. Мужчину нашли мертвым в лесном массиве. О трагическом исходе поисковых работ сообщили добровольцы «Лиза Алерт Коми».

Напомним, сыктывкарец сбежал из больницы и ушел в лес. Перед своим исчезновением он звонил своей матери, чтобы сказать о том, что он заблудился. Он успел сообщить, что одет лишь в легкую футболку и шорты. Обеспокоенная мать пропавшего обратилась к спасателям, которые почти неделю искали его в лесу.

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