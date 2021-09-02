В Коми прекращены поиски пропавшего 14-летнего подростка из Ухты

Фото: Ухта-СПАС

В Коми через шесть дней завершены поиски 14-летнего Никиты К. из Ухты. Мальчик пропал 28 августа и до сего дня не выходил на связь с родными. Сегодня, 2 сентября, стало известно, что ребенок найден живым и здоровым.

О прекращении поисков сообщили в Ухта-СПАС. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных за помощь в поисках подростка, однако причины и обстоятельства исчезновения Никиты не раскрыли.

Ранее мы сообщали, что мальчика видели на днях в одном из городских магазинов. Не исключено, что он сам пришел домой, увидя масштабные поиски в интернете.

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