Жителю Сыктывкара ужесточили наказание за жестокое убийство добермана

Добермана живодер измучил до смерти. Фото: приют Друг.

В Сыктывкаре а апелляционном порядке изменили приговор в отношении жителя столицы Коми, осуждённого за измученного до смерти добермана, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми. Наказание усилено от 200 до 300 часов обязательных работ.

Напомним, животное нашли в лесу местные жители: окровавленный труп собаки был жестоко привязан к дереву. Живодёра нашли сразу же, как только волонтёры опубликовали страшные фото в Интернете. Мучителем добермана Доби оказался 42-летний житель столицы Коми. Он рассказал, что убил собаку своей сожительницы из-за агрессивного поведения.

Убийство животного потрясло даже бывалых следователей. Сначала пьяный сыктывкарец забил добермана молотком по голове, затем бездыханное тело собаки привязал поводком к столбу дерева. Под конец издевательств мужчина уже отпинал мертвое животное ногами.

Когда живодёр пришёл домой, ему был задан резонный вопрос: «Где питомец?» Мужчина ответил, что отдал его добрым людям. Тело собаки найдут лишь через месяц.

Сыктывкарец вину признал. В начале июля судья назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Гособвинитель подал апелляцию на приговор.

Суд решил, что нетрезвое состояние живодёра в момент издевательства над собакой является отягчающим обстоятельством, агрессивное поведение собаки из смягчающих наказание обстоятельств исключено.

Назначенное наказание сыктывкарцу усилено до 300 часов обязательных работ.

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