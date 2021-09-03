В Коми до сих пор не могут найти пропавшего в лесу 60-летнего пенсионера

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми продолжаются поиски 60-летнего Александра Чукилева из Прилузского района. Мужчина ушел в лес, но потерялся и не смог найти обратную дорогу. Уже четвертый день его ищут спасатели и волонтеры.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось определить предположительное местонахождение пенсионера. Мужчина ориентировал кинологов и сотрудников СПАС-Коми по телефону, сообщая, что он слышит звуковые сигналы.

Пенсионер готовился заночевать в лесу, приготовил припасы и дрова, однако неизвестно, на какой период хватит еды у мужчины.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тело пропавшей 36-летней Татьяны Ефремовой из Коми нашли в реке Сысоле (подробности)