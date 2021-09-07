Причиной смерти сбежавшего пациента из больницы в Сыктывкаре могла стать пневмония

Фото: «Лиза Алерт Коми»

Названа предварительная причина смерти сбежавшего из больницы 35-летнего Владимира Черноока. Напомним, мужчина самовольно покинул больницу в Краснозатонском районе Сыктывкара и убежал в лес. После долгих поисков тело пропавшего было найдено в непроходимом болоте.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на столичных следователей, по предварительным данным мужчина умер от пневмонии. Точную причину гибели сыктывкарца предстоит установить в ходе проверки.

Перед смертью мужчина успел позвонить матери и рассказать, что он находится в лесном массиве в одной футболке и шортах. Температура ночью в Сыктывкаре в тот момент не поднималась выше девяти градусов тепла.