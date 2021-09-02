Сбежавший из больницы сыктывкарец утонул в непроходимом болоте

Фото: «Лиза Алерт Коми»

Стали известны подробности гибели 35-летнего Владимира Черноока. Напомним, мужчина сбежал из больницы в лес и потерялся. Почти через неделю его останки нашли спасатели, благодаря служебной собаке.

Сообщается, что тело Владимира было обнаружено в непроходимом болоте, мужчина погряз в трясине и захлебнулся. Ранее поисковики обнаружили кофту пропавшего мужчины и его обувь.

Перед своей смертью мужчина позвонил матери и рассказал, что заблудился в лесном массиве и попросил о помощи, однако он ее так и не дождался. В прохладную погоду мужчина ушел ночью лишь в шортах и футболке.

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