В Коми сокращают ковид-койки из-за активного выздоровления пациентов

Глава республики рассказал о текущей эпидобстановке в регионе Фото: Архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба назвал главную причину, почему в республике снижается число ковид-коек. По его словам, все дело в том, что пациенты, у которых ранее был диагностирован коронавирус, активно выздоравливают. Только за прошедший день почти 800 человек побороли болезнь.

- По состоянию на 9 сентября, 770 пациентов выздоровели от COVID-19, это очень хорошо. Сейчас в республике развернуто 2 406 коек, занято - 1 372. Снижаем, потому что очень активно выздоравливаем, - сказал руководитель региона в традиционном видеообращении.

Напомним, в Коми которую неделю наблюдается тенденция к снижению стреднесуточного показатели заболеваемости коронавирусом. Сутками ранее диагноз был подтвержден у 219 человек, скончались 14.

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