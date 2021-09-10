В Коми сокращают ковид-койки из-за активного выздоровления пациентов

Глава республики рассказал о текущей эпидобстановке в регионе
Фото: Архив "КП"
Глава Коми Владимир Уйба назвал главную причину, почему в республике снижается число ковид-коек. По его словам, все дело в том, что пациенты, у которых ранее был диагностирован коронавирус, активно выздоравливают. Только за прошедший день почти 800 человек побороли болезнь.
- По состоянию на 9 сентября, 770 пациентов выздоровели от COVID-19, это очень хорошо. Сейчас в республике развернуто 2 406 коек, занято - 1 372. Снижаем, потому что очень активно выздоравливаем, - сказал руководитель региона в традиционном видеообращении.
Напомним, в Коми которую неделю наблюдается тенденция к снижению стреднесуточного показатели заболеваемости коронавирусом. Сутками ранее диагноз был подтвержден у 219 человек, скончались 14.
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