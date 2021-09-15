Владимир Уйба рассказал о доброй семейной традиции

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Глава Коми Владимир Уйба поделился с жителями республики личной историей. Он рассказал о том, как проводит редкие выходные с семьей, а также о традициях, которые у них есть.

По его словам, они любят ходить на рыбалку, в лес и заниматься сбором дикоросов. Есть у семьи и особенная, сезонная, традиция.

— При возможности по сезону — сиреневый или каштановый завтрак под распустившимися цветами. Но времени очень мало для этого, — с сожалением сказал руководитель республики.

Владимир Уйба подчеркнул, что сейчас у него очень мало личного времени, так как работа находится для него на первом месте. Но при любой возможности уделить время семье он ее использует. Так, в минувшее воскресенье Владимир Уйба ходил на рыбалку с сыном и съездил в монастырь.

—Мне коллеги одно воскресенье выделили за последние три месяца, коллеги смиловались. В прошлое воскресенье все равно кучу документов подписал, прибежал, удочки схватил, младшего сына в охапку — и на рыбалку. Ничего не поймал, но не в этом дело, все равно пообщались, — рассказал глава.

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